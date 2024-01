Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 1 Sarzay, vendredi 16 août 2024.

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Randonnée à thème accompagnée : »Le vieux qui aimait les fautes d’orthographe ». Quand la plume de Jean-Claude Bonnaud rencontre le comédien Philippe Ouzounian de la Cie l’Echappée Belle, c’est le début d’une aventure autour des mots et de la langue française. La journée de randonnée sera rythmée par l’histoire d’un homme « le vieux qui aimait les fautes d’orthographe » qui revisite sa vie au travers de la langue française. Il exprime ses étonnements, ses regrets, il s’amuse des mots, entre autres de ces mots empruntés à des langues étrangères. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place. .

Salle polyvalente

Sarzay 36230 Indre Centre-Val de Loire resa.randopgs@gmail.com

