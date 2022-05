Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers Dole, 4 septembre 2022, Dole. Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers Dole

2022-09-04 – 2022-09-04

Dole Jura EUR 0 0 Une randonnée VTT et pédestre aux paysages authentiques et un choix de circuit pour tous. nRandonnée culturelle, avec un échantillon du patrimoine du Grand Dole pour une 17ième édition. Inscription uniquement sur : acdtr.jordel-medias.fr 30clochers@gmail.com Une randonnée VTT et pédestre aux paysages authentiques et un choix de circuit pour tous. nRandonnée culturelle, avec un échantillon du patrimoine du Grand Dole pour une 17ième édition. Inscription uniquement sur : acdtr.jordel-medias.fr Dole

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers Dole 2022-09-04 was last modified: by Randonnée VTT et pédestre des 30 clochers Dole Dole 4 septembre 2022 Dole Jura

Dole Jura