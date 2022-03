Randonnée patrimoine Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Aubin Aisne Saint-Aubin Rendez-vous le dimanche 24 juillet à 9h00, place de la mairie à Saint-Aubin, pour la randonnée du patrimoine. Au programme :

Le matin, Saint-Aubin et Selens pour un parcours de 12km

L’après-midi visite de la maison de Saint-Just à Blérancourt Gratuit, sur réservation

