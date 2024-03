Transfrontalières Jeanfi Janssens Hirson, dimanche 12 mai 2024.

JEANFI PRÉSENTE À HIRSON SON NOUVEAU SPECTACLE

Chez lui, l'aventure est au coin de la rue. Originaire de Sambre-Avesnois, le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites qu'il présentera à Hirson. Si Jeanfi n'était pas attendu dans les avions, il l'était encore moins dans le monde du show business. Sa mère non plus, du reste. Choc des milieux, choc de culture, dans le cadre des Trans, de sévères turbulences sont attendues accompagnées de rires garantis.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 17:00:00

fin : 2024-05-12

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

