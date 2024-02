RANDONNÉE LOIRE ET PATRIMOINE Gennes-Val-de-Loire, dimanche 7 avril 2024.

RANDONNÉE LOIRE ET PATRIMOINE Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Le Comité des fêtes de Trèves-Cunault organise la 29ème édition de sa randonnée « Loire et Patrimoine ». 5 circuits de 8 à 25 km sont proposés pour les marcheurs et 4 circuits de 20, 35 et 50 et 60 km sont proposés pour les vététistes.

Les circuits marche permettent de découvrir les bords de Loire de Trèves-Cunault et le patrimoine architectural de la commune.

Les circuits VTT empruntent des voies très variées sur le coteau, les bois et les bords de Loire.

Nouveauté 2024 : Parcours Sensoriel : circuit spécial enfants de 4 km avec animations sur la nature.

Départ et inscriptions sur le parking de la salle des loisirs de Trèves de 8h à 10h. Clôture de la randonnée à 15h.

Ravitaillements individuels à l’inscription, eau sur le parcours et boisson à l’arrivée. Possibilité de restauration sur place en supplément. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 15:00:00

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitefetescunault@gmail.com

