Randonnée gourmande – Terroir breton entre mer et campagne Salle Polyvalente Camoel, dimanche 5 mai 2024.

Randonnée gourmande – Terroir breton entre mer et campagne Venez vous dégourdir les jambes et découvrir ou redécouvrir Camoël et ses alentours lors de notre randonnée gourmande ! Circuit de 10 à 15 km, avec départs possibles entre 10h et 11h, non accessi… Dimanche 5 mai, 10h00 Salle Polyvalente Inscription: 15, Inscription: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T20:00:00+02:00

Venez vous dégourdir les jambes et découvrir ou redécouvrir Camoël et ses alentours lors de notre randonnée gourmande !

Circuit de 10 à 15 km, avec départs possibles entre 10h et 11h, non accessible poussettes.

Profiter à votre retour d’un réconfort gourmand composé de (boissons au choix comprises) :

– Apéritif (rillettes et cakes salés)

– Entrée (terrine de campagne)

– Plat (galette-saucisse)

– Dessert (tarte aux pommes crumble)

– Enfants : galette jambon-fromage)

Inscription validée à réception du bulletin accompagnée du règlement avant le 26 avril 2024.

Bulletin d’inscription disponible en téléchargement au format PDF.

bulletin-d-inscription-rando-gourmande-camo-l-2584360

Salle Polyvalente Place de la Mairie 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/randonnee-gourmande-terroir-breton-entre-mer-et-campagne-camoel.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/bulletin-d-inscription-rando-gourmande-camo-l-2584360.pdf »}]

FAMILLE SPORTRANDONEE