RANDONNEE GOURMANDE OTTROTT 67530 OTTROTT Ottrott, dimanche 9 juin 2024.

RANDONNEE GOURMANDE OTTROTT 67530 OTTROTT Ottrott Dimanche 9 juin, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-09 10:00

Fin : 2024-06-09 19:00

Randonnée gourmande à Ottrott, au pied du Mont Ste Odile 9 juin 2024 Dimanche 9 juin, 10h00 1

http://www.asottrott.wordpress.com

L’Association Sportive d’Ottrott organise le Dimanche 09 juin 2024 sa traditionnelle Randonnée Gourmande.

Village remarquablement fleuri, vous serez rapidement conquis par le charme de ses vieilles demeures et ruelles, l’ombre des puissants châteaux forts et sa situation exceptionnelle au pied du Mont Ste Odile.

Au travers le parc du Windeck, les châteaux, ses vergers, ses sentiers balisés, sa voie nouvelle voie verte et bien entendu son célèbre vignoble nous vous proposons cette 19ème randonnée pédestre.

Gastronomie et vins sont deux atouts majeurs de notre village, c’est un véritable sentier de saveurs que nous vous invitons à découvrir lors de cette randonnée.

Le Menu, réalisé par des professionnels de la région vous permettra sans aucun doute de passer un agréable dimanche à Ottrott, village classé « Station Verte »

Le soir vous pourrez venir déguster nos tartes flambés accompagné par un DJ

Seul, accompagné(e), ou en groupe, n’hésitez pas a nous contacter.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et inscription et paiement en ligne sur le site: www.asottrott.wordpress.com

Dépêchez-vous, le nombre de places sont limitées.

Vous pouvez aussi nous suivre Facebook : Randonnée Gourmande Ottrott

ou contactez-nous par mail: randonnee.gourmande.ottrott@gmail.com

ou par téléphone 07 67 34 77 60

67530 OTTROTT ROUTE DE BARR Ottrott 67530 Bas-Rhin