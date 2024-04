RANDONNEE GOURMANDE ET SOLIDAIRE Parking de la Piscine Vallet, dimanche 14 avril 2024.

RANDONNEE GOURMANDE ET SOLIDAIRE Parking de la Piscine Vallet Loire-Atlantique

Le 14 Avril prochain se tiendra une randonnée gourmande et solidaire à la découverte de notre territoire et de son terroir.

Un parcours de 7.5km est proposé et permettra la dégustation de produits locaux.

Cette manifestation est organisée par l’association le Team Sandro dont l’objectif est d’aider les enfants polyhandicapés et leur famille.

Des produits locaux, dont le muscadet, seront mis en avant au sein des trois stands positionnés sur le parcours.

Un verre de vin sérigraphié Team Sandro offert aux 150 premiers inscrits 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14 09:30:00

Parking de la Piscine 7 Bd Evariste Dejoie

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire teamsandro29@gmail.com

