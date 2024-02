Randonnée découverte sur le thème de l’abeille noire ! Parking du Collège de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, jeudi 1 août 2024.

Randonnée découverte sur le thème de l’abeille noire ! Parking du Collège de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Parcourez les chemins du Terroir de Caux autour de Longueville-sur-Scie et découvrez les bienfaits de l’abeille noire et des plantes sauvages avec Pierre Lemesle d’Apisphera ! A la fin de cette randonnée venez suivre la conférence sur l’abeille noir animée par Pierre Lemesle!

› RDV à 13h45 au parking du Collège de Longueville-sur-Scie pour une randonnée de 12km.

Nombre de participants limité et réservation obligatoire!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 13:45:00

fin : 2024-08-01

Parking du Collège de Longueville-sur-Scie Allée André Lebaudy

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

