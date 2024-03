Randonnée de Pâques Beaupréau-en-Mauges, lundi 1 avril 2024.

Randonnée de Pâques Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Randonnées organisée conjointement par L’APEL, l’OGEC et l’AEP d’Andrezé.

La randonnée a beaucoup de succès avec plus de 1000 marcheurs tous les ans. Les itinéraires seront fléchés et on aura la possibilité de reprendre des forces sur les ravitaillements variés et abondants.

Laissez-vous charmer par les parcours qu’offrent les paysages paisibles et bucoliques avec leurs prairies et leurs champs qui rompent avec le trafic incessant de la route…

5 parcours de 8 à 21 km avec ravitaillement + un parcours poussette

Pensons à la planète, amenez vos gobelets !

Départ depuis la cour de l’école Sources Vives entre 7h30 et 10h

Sandwich offert à l’arrivée 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 07:30:00

fin : 2024-04-01 10:00:00

ANDREZÉ

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire andreze.sourcesvives@ec49.fr

