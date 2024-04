Randonnée de l’Ascension Rue de la Ranche La Chapelle-Saint-Sauveur, jeudi 9 mai 2024.

Randonnée pédestre, VTT, cavaliers et attelages. 3 circuits de 8, 13 et 25 km sur routes communales et chemins de terre. Café et brioche au départ. Ravitaillement sur le parcours. Verre de l’ amitié à l’arrivée. Restauration possible le midi sur réservation. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 08:00:00

fin : 2024-05-09

Rue de la Ranche Espace Robelin

La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté jpboissard@orange.fr

