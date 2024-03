Randonnée de l’Ascension au fil de l’eau Chevagny-sur-Guye, jeudi 9 mai 2024.

Randonnée et Exposition. 3 circuits pédestres 7-12-17 km.

Sur les parcours, découverte de la ligne de partage des eaux, des sources, des lavoirs, des puits, des rivières autour de Chevagny-sur-Guye et des villages alentours. Parcours vallonnés en prairies et en forêt en suivant le tracé des cours d’eau et des points de captages.

A l’accueil, exposition du Pays d’Art et d’Histoire. Au fil des ponts entre Cluny et Tournus l’histoire des ponts de l’Antiquité à nos jours. Buvettes à l’accueil et sur les parcours. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 08:00:00

fin : 2024-05-09 14:00:00

Granges Clément Place de l’Eglise

Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dominiquefoyerrural71220@gmail.com

