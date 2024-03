Randonnée « Contée au crépuscule » Cambo-les-Bains, mercredi 21 août 2024.

Randonnée « Contée au crépuscule »

Une randonnée originale et conviviale à la fraîcheur de la fin de journée.

Au cours de votre ascension, vous croiserez les habitants de nos montagnes, pottoks, vautours ; prenez le temps de vous arrêter et d’écouter Vivi, votre guide, et délectez-vous de ses anecdotes. Laissez-vous plonger dans un voyage ponctué d’histoires locales et de légendes !

Partagez un pique-nique paysan, et à la nuit tombée, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande !

Compris casse-croûte et guide accompagnateur.

Distance 6km. Dénivelé +245m.

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Distance entre le lieu du RDV et le point de départ de la randonnée = 20 minutes de voiture.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo.

Équipements à prévoir verres et couverts personnels, sac à dos, bouteille d’eau, vêtements de sport et chaussures de sport. .

Début : 2024-08-21 18:30:00

Début : 2024-08-21 18:30:00

fin : 2024-08-21 22:30:00

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@cambolesbains.com

