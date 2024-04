Randonnée Bivouac de trois jours à pied avec âne, cheval et poney Quarré-les-Tombes, jeudi 15 août 2024.

Randonnée Bivouac de trois jours à pied avec âne, cheval et poney Quarré-les-Tombes Yonne

Apprendre à se repérer dans les chemins, à monter et démonter son campement, démarrer un feu de camp, s’improviser une veillée musicale et contée, fabriquer son petit matériel de bivouac et autres astuces… Bâter et débâter son équidé, apprendre à marcher à ses côtés, à l’écouter, l’observer, l’attacher pour les pauses des midis et soirs… Et en chemin, confection d’une cordelette avec des végétaux, cueillette et cuisine des plantes sauvages, petite pharmacie naturelle et autres surprises… 300 300 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-18

Les lavaults

Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté filipendule123@gmail.com

