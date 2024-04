Randonnée bien-être, plumes et nature #Grandes Marées# Plouguerneau, mardi 7 mai 2024.

Randonnée bien-être, plumes et nature #Grandes Marées# Plouguerneau Finistère

Découvrez le littoral breton ses phares, ses oiseaux et profitez d’un moment de bien-être avec des pauses relaxation et méditation. On utilise l’écoute des chants d’oiseaux pour se reconnecter à la nature et développer la pleine conscience afin de profiter du moment présent. On gère sa respiration et son effort avec la “marche afghane”.  Prévoir son pique-nique, de l’eau, des chaussures de marche et une tenue adaptée à la randonnée, un tapis ou serviette légers à porter dans le sac pour s’asseoir au moment des méditation (optionnel). 12km parcourus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 09:30:00

fin : 2024-05-07 15:00:00

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

L’événement Randonnée bien-être, plumes et nature #Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2024-04-03 par OT PAYS DES ABERS