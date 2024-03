Rando gourmande Baud, dimanche 7 avril 2024.

Rando gourmande Baud Morbihan

Randonnées gourmandes de 10 et 14km comprenant petit-déjeuner, apéro, saucisses-frites, far breton.

Sur inscription jusqu’au 31 mars via le site helloasso.

Départ 9h de l’école Sainte-Anne. 14€/adulte, 6€/enfant de de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

rue de la Libération

Baud 56150 Morbihan Bretagne

L’événement Rando gourmande Baud a été mis à jour le 2024-03-14 par OT BAUD Communauté