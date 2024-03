Rando-découverte : le terril de l’Escarpelle Terril de l’Escarpelle Roost-Warendin, dimanche 2 juin 2024.

Rando-découverte : le terril de l’Escarpelle Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Terril de l’Escarpelle Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emplois, détenteur de la carte d’invalidité) : 5€ / Plein tarif : 7€

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

« Et j’passe mes vacances tout in haut de ch’terril ! » Accompagné d’un guide, lancez-vous à l’assaut du terril de l’Escarpelle, reconverti aujourd’hui en une zone naturelle préservée avec sa flore si particulière. Des sentiers aménagés et quatre belvédères vous offriront une lecture du paysage minier unique (chevalement, cités et terrils).

Terril de l’Escarpelle 1 rue de la Paturelle 59586 Roost-Warendin Roost-Warendin 59286 Nord Hauts-de-France 0327882679 https://www.douaisis-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@douaisis-agglo.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.douaisis-tourisme.fr »}] Le terril de l’Escarpelle est le signe fort de l’extraction du charbon dans la région. Du haut de ses 67 m, il est entièrement végétalisé. L’ascension dure 1h30, elle permet d’apprécier la vue sur tout le Douaisis depuis ses belvédères. Le site est devenu aujourd’hui une réserve de biosphère remarquable. L’accès au site est gratuit. Le bus permet d’accéder à l’entrée du terril. Un parking gratuit est aussi disponible.

©Douaisis Agglo Tourisme