Rand’au champ Airvault, dimanche 7 avril 2024.

Rand’au champ Airvault Deux-Sèvres

L’association SOL VIVANT, qui regroupe 32 agriculteurs, organise la 4ème édition de la rand’au champ,à Repéroux (Airvault) « Venez partager notre métier et découvrir notre agro-écologie ». Cette randonnée pédestre a pour objectif de communiquer sur l’agriculture de conservation des sols. Ainsi, 3 circuits (6, 10 et 14 km) sont proposés aux randonneurs avec des stands animés par des agriculteurs présentant leur métier et leurs actions du quotidien pour préserver l’environnement. Une collation à base de produits locaux est offerte aux participants. Départs de 8 h à 9 h 30 de la salle de Repéroux. Ouvert à tous, 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rand’au champ Airvault a été mis à jour le 2024-02-29 par CC Airvaudais Val du Thouet