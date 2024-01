Soirée de clôture BIB en bulles Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent, vendredi 31 mai 2024.

Soirée de clôture BIB en bulles Bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Après avoir lu les 6 BD en lice pour cette 3ème édition du prix Bib en bulles, nous nous retrouverons autour d’un apéro-bulles pour parler de vos lectures et élire votre BD préférée. Chacun peut emmener un petit quelque chose à grignoter afin de le partager.

Publics ados et adultes, réservation conseillée.

Bibliothèque 1 allée de la bibliothèque

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.lachapellestlaurent@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31 21:30:00



