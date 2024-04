Rallye vélo découvrez le parcours de la flamme Abbeville, mercredi 26 juin 2024.

Empruntez à vélo le parcours de la flamme qui démarrera de la Porte du Bois pour se terminer au Centre Omnisports.

Il s’agit de faire parcourir à tous les participants, le trajet qui sera celui des porteurs de la flamme le 4 juillet !

Le trajet fait 5 km et ce n’est en aucun cas une course, mais plutôt une balade loisir !

Les familles sont invitées à venir avec les enfants à partir du moment où ils savent rouler à vélo sans roulettes (7-8 ans), sous la surveillance des parents et avec casque obligatoire. Les personnes à mobilité réduite sont également les bienvenues.

Les participants sont invités à venir avec un tee-shirt uni aux couleurs des anneaux olympiques soit jaune, vert, rouge, bleu ou noir.

Un tirage au sort sera fait à l’arrivée avec 3 lots à gagner (1 adulte 1 ado 1 enfant) à condition que les gagnants soient porteurs du tee-shirt de couleur indiquée ci-dessus.

Port du casque obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 17:30:00

fin : 2024-06-26

Avenue Aristide Briand

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

