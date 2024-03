Rallye de la Franche Touche Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine, samedi 29 juin 2024.

Rallye de la Franche Touche Cours l’Abbé Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Deuxième édition du Rallye de la Franche Touche ! RDV le 29 juin 2024, à Châtillon sur Seine, 40 places d’équipage disponibles, plus d’infos sur le site https://lafranchetouche.com

Passionnés d’automobiles, de musique ou juste de moments conviviaux venez au village de la Franche Touche, ouvert toute la journée, pour passer un bon moment et profiter de l’exposition de véhicules d’exception, d’exposants professionnels, de nombreux artistes et d’une buvette 100% locale.

Nous sommes d’ores et déjà suivis par de nombreux partenaires @welovebourgogne, @dijonautoracing, @francebleubourgogne, et bien d’autres encore… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 08:30:00

fin : 2024-06-29 23:00:00

Cours l’Abbé Châtillon sur Seine

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Rallye de la Franche Touche Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Pays Châtillonnais | 2*