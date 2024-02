Raid PA Salle des fêtes Lestelle-Bétharram, vendredi 31 mai 2024.

Raid PA Salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

14 ème édition du Raid Pau Pyrénées Aventure. Cette année 2024, retour en montagne pour le Raid 2 jours avec un 1er jour bien montagneux. Le second jour sera plus facile et plus adapté à des raideurs novices avec de belles cours d’orientations et un parcours VTT de toute beauté avec vue sur les Pyrénées ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 17:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

Salle des fêtes Rue du Vieux Moulin

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Raid PA Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay