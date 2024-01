MELANIE DE BIASIO RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, samedi 6 avril 2024.

MELANIE DE BIASIO Melanie De Biasio vient nous enchanter avec son 4e album en deux parties, « Lay Your Ear To The Rail » et « The Chaos Azure ». Présenté sous la forme d’un carnet de voyage musical et illustré, on y retrouve beaucoup de ce qui fait d’elle une artiste à part : un phrasé unique où chaque mot est savouré à la manière d’un fruit rare ; un timbre de voix d’une sensualité sans outrance, presque immaculée ; et surtout cette faculté à rendre au temps et à l’espace, une plénitude qui résiste à la frénésie d’une époque saturée d’interférences et de bruits. Quand le festival pluridisciplinaire Europalia sollicita Melanie De Biasio pour participer à son édition de 2021 sur le thème du train et de l’immigration, la musicienne belge eut l’idée d’un retour aux sources. Elle s’installe solitairement dans un petit village italien des Abruzzes à flanc de montagne, Lettomanoppello, où elle se lance dans un travail d’écriture et de captation qui nourrit son projet et constitue le point de départ. De cette quête, cet album – création plurielle et authentique expérience sensorielle – est l’aboutissement. A découvrir sur scène !

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69