Massilia Cup Inshore Rade de Marseille Marseille 7e Arrondissement, 12 avril 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

La Massilia Cup Inshore est organisée par le CNTL et ouverte aux IRC 0,1,2,3, 4 équipages et IRC Vintage, OSIRIS, Monotypes (Surprise, Grand Surprise et J 70)..

C’est à un incontournable temps fort que sont invités, par le CNTL, les marins et régatiers à la Massilia Cup, au printemps, pour l’ouverture de la saison des régates autour de la cité phocéenne. Toute la palette de la course en monocoque y est attendue de pied ferme – Surprise, Grand Surprise, J70, SF30OD, IRC, Osiris – Plus de 100 bateaux en équipages ou en Duo sont conviés à partager la régate sur l’eau, et des moments de convivialité à terre.

Rade de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



