Raconte-moi une histoire ! Le siège de Sancerre Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 23 mai 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… le siège de Sancerre devant cette gravure de Niverd datée de la fin du 16e s. illustrant le trouble des Guerres de religion dans la région Figure de la ville et château de Sancerre réduit à l’obéissance du roi sur la fin d’août 1573.

6 000 boulets de canon sont tombés sur la ville de Sancerre entre le 7 février et le 24 août 1573, la France est alors déchirée depuis plusieurs décennies par les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants. Les huguenots berrichons sont chassés et persécutés, certains d’entre eux vont se réfugier à Sancerre, ville ayant traditionnellement embrassé le culte réformé. Sous les ordres du roi, le gouverneur du Berry, Claude de la Châtre, assiège la ville avec plus de 7 000 hommes et 18 pièces d’artilleries. Sur son piton rocheux, dotée d’un château et de remparts, Sancerre est imprenable, obligeant Claude de la Châtre à entamer un siège qui dure 7 mois. Comment ce conflit meurtrier va-t-il se terminer, on vous raconte ?

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 12:30:00

fin : 2024-05-23 13:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

