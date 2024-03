Raconte-moi une histoire ! Gavroche Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, jeudi 29 août 2024.

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une histoire !

L’animation inédite proposée cette année chaque mois par le musée de la Loire débutera invariablement comme un conte par Il était une fois… .

Ce mois-ci, il était une fois… Gavroche devant cette statuette en terre cuite intitulée L’héritier de 93, signée de l’artiste Fernand-Dubois, bien connu à Cosne parce qu’il a réalisé notamment les monuments aux morts de la commune et a été l’un des premiers conservateurs du musée.

Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire / Le nez dans le ruisseau c’est la faute à Rousseau… , il suffit de quelques strophes pour reconnaître, sous la plume acérée de ce monument de la littérature française qu’était Victor Hugo, les paroles de Gavroche ! Tel un héros grec, juché sur sa barricade de pavé parisien, pistolet en main, le petit Misérable conduit la révolte. Pour le statuaire républicain, radical socialiste Fernand-Dubois, donner corps au Titi parisien de Delacroix ou animer le Gavroche de Hugo a valeur de symbole. Il personnifie le peuple de Paris qui se bat pour sa liberté et ses idéaux lors de l’insurrection de juin 1832, à l’origine de l’histoire de Hugo, comme des émeutes réprimées dans le sang en juillet 1893.

Le musée vous invite à une courte pause méridienne culturelle et historique, avant ou après votre déjeuner, venez picorer un peu d’art pour vous mettre en appétit ou digérer ! 0 0 EUR.

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

