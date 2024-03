RACONTE-MOI LA FRANCE ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, samedi 26 octobre 2024.

Raconte-moi la France est un spectacle unique en son genre. Danseuses, cascadeurs et cavaliers pour la force et l’émotion du spectacle vivant; les dernières technologies de l’image et de la lumière pour la féerie visuelle; le tout au service du plus grand spectacle itinérant sur l’histoire de France jamais conçu et réalisé.Porté par une bande son originale interprétée par des grandes voix du cinéma et du doublage et des comédiens jouant, “Raconte moi la France” est un spectacle complet unissant tous les registres artistiques aux technologies de pointe.C’est l’histoire d’un homme d’affaires qui revient au pays, pour prendre possession d’une maison bien particulière, remplie de souvenirs et de mystères. Au moment de pénétrer dans cette demeure, Tom fait la rencontre inattendue d’un jeune garçon qui lui confie un objet mystérieux. Pourquoi l’enfant lui-a-t-il donné cet objet ? Pourquoi Tom ignore-t-il les conseils d’un étrange personnage et l’avertissement de l’enfant ?Une fois entré dans la maison plongée dans l’obscurité, Tom va passer une nuit qu’il n’oubliera pas. A la suite de Tom, propulsé dans l’Histoire de France où vont se croiser génie fantastique et personnages historiques, « Raconte-moi la France ! » va transformer les spectateurs en véritables voyageurs du temps à la découverte d’une histoire qu’aucun romancier n’aurait pu imaginer.

Tarif : 22.50 – 75.00 euros.

Début : 2024-10-26 à 20:00

ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne 63