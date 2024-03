Quinze rounds Saumur, jeudi 20 juin 2024.

Quinze rounds Saumur Maine-et-Loire

Mis en scène par sa fille, Richard Bohringer revient après cinq ans sur scène pour se raconter sans filtre dans un

récit livré à la fois comme un combat de boxe et une déclaration d’amour à la vie. Ne loupez pas ce retour

événement.

De l’enfance aux frasques de la jeunesse, des premiers rôles aux succès qui ont jalonné sa carrière, de la découverte de l’Afrique à la passion de l’écriture, Richard Bohringer se raconte dans ce récit au style enfiévré, au rythme syncopé. Tour à tour fulgurant et émouvant, entre coups de blues et coups de coeur, Quinze rounds est un combat qui se livre sous nos yeux en même temps qu’une déclaration d’amour à la vie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 20:30:00

fin : 2024-06-20

Le Dôme

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

