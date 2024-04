Quinzaine du jeu vidéo Conférence Création d’un jeu vidéo Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar, samedi 27 avril 2024.

William Burke cofondateur du studio lyonnais Tin Can, expliquera comment on fait des jeux vidéo en France, et présentera les différents métiers liés à ce média.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@montelimar-agglo.fr

