QUINN DEVEAUX THE FREAKY BUDS Theatre Le Poche Bethune, vendredi 24 mai 2024.

Quinn DeVeaux ( Nashville) est à l’origine de la Blue Beat Soul ce délicieux mélange de Deep Soul Blues et de Country Rock, il reçoit une considération aux Grammys catégorie Best Traditional R’n’B performance en 2022. Après deux «must-have» albums d’inspiration Memphis Sun Studio et une première tournée française saluée par la critique , il revient en Europe en 2024 avec un nouvel opus en préparation qui nous promet un live riche de nouveautés «Quinn Deveaux crée une riche tapisserie sonore qui évoque et rend hommage à ses aïeuls tout en surveillant le pouls de ses contemporains de Bill Withers à Leon Bridges, en passant par Otis Redding et Ray Charles…».

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Theatre Le Poche Rue Fernand Bar 62400 Bethune 62