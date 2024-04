Quel est l’état de santé des grandes algues marines ? Place de la Croix Concarneau, jeudi 11 avril 2024.

La conférence, réalisée et présentée par Sandrine DERRIEN-COURTEL du Muséum national d’Histoire naturelle, a pour thématique « Quel est l’état de santé des grandes algues marines ? » Focus sur les forêts de laminaires. » et a donc pour thématique principale la biodiversité marine.

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous (sans inscription) dans la limite des places disponibles (~100). .

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 19:30:00

Place de la Croix Marinarium

Concarneau 29900 Finistère Bretagne plagesvivantes@mnhn.fr

