QUASIMODO ET SI ON REINVENTAIT L'HISTOIRE… PARADISE REPUBLIQUE – PETITE SALLE, 8 juillet 2023, AVIGNON. Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Série illimitée présente Quasimodo vit caché et isolé du monde extérieur dans les clochers de Notre-Dame sous l autorité de Frollo. Ses seuls amis sont deux amusantes gargouilles qui lui tiennent compagnie. Mais un jour, Quasimodo réussit à se faufiler hors de la cathédrale. Il va ainsi découvrir un nouveau monde et rencontrer l'inattendue Esmeralda… Sa vie va basculer progressivement entre surprise, émerveillement, amour et amitié…

Ses seuls amis sont deux amusantes gargouilles qui lui tiennent compagnie.

Mais un jour, Quasimodo réussit à se faufiler hors de la cathédrale. Il va ainsi découvrir un nouveau monde et rencontrer l'inattendue Esmeralda… Sa vie va basculer progressivement entre surprise, émerveillement, amour et amitié…

