CECILE MCLORIN SALVANT CONFLUENCE SPECTACLES Avignon, samedi 4 mai 2024.

Avec 3 Grammy Awards pour 3 abums consécutifs en 2016, 2018, 2019, Cécile McLorin Salvant revient en 2022 avec l’album « Ghost Song », élu album de l’annéeaux Victoires du Jazz et sort son nouvel album « Mélusine », uin album pour la premèire fois tout en français le 26 mars 2023.Fille d’une mère française et d’un père haïtien, élevée dans la culture musicale et culturelle de Miami, Cécile McLorin Salvant commence des études de piano à 5 ans, chante avec le Miami Choral Society à 8 ans et grandit en cotoyant les 2 langues (française et américaine). Elle a accès à une grande variété de musique grâce à la collection de disques impressionnante de ses parents. Le jazz en fait partie bien sûr, mais son adolescence se limite à l’étude du classique et de Broadway. Elle part à Aix en Provence pour y étudier l’opéra et le droit. L’ironie veut que ce soit en France qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel, qui lui fait découvrir les grandes figures du jazz mais aussi d’autres personnalités moins connues et qui ont également marqué l ‘histoire de cette musique. Trois ans plus tard, elle remporte le prestigieux prix Thelonious Monk devant un jury composé de Al Jarreau, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Patti Austin et Kurt Elling! Depuis 2010, elle ne cesse d’attirer l’attention du public et des critiques, remportant plusieurs prix prestigieux dont 3 Grammy Awards, le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz… sortant des albums tous plus remarqués les uns que les autres : « For One To Love », « Dreams and Daggers », « The Window ». Elle est adoubée par Wynton Marsalis (entre autre) qui ne tarit pas d’éloges à son égard : “Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, le register, la perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une voire deux générations”.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 19:30

Réservez votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84