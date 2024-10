Quarantième anniversaire du Lions Club Bandiat-Tardoire Chapiteau de la Fontannelle Cussac, samedi 9 novembre 2024.

Quarantième anniversaire du Lions Club Bandiat-Tardoire Chapiteau de la Fontannelle Cussac Haute-Vienne

Venez fêter les 40ans du Lions Club Bandiat-Tardoire lors de leur traditionnelle soirée repas, animée par l’Orchestre Thierry Coudert. Au menu apéritif, trio de saumon et ses légumes croquants, trio de viandes, écrasé de pommes de terre et endives braisées, plateau fromages et sa salade, omelette norvégienne en dessert et café. 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 20:00:00

fin : 2024-11-09

Chapiteau de la Fontannelle 17 rue du Chapiteau

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jacky.lachaise@wanadoo.fr

