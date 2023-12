La fête des Voiles de Camaret 2024 Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer, 16 août 2024, Camaret-sur-Mer.

Camaret-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-18

.

La fête se tiendra tout le long du quai Toudouze.

Depuis le quai Toudouze, vous pourrez profiter de toutes les animations, tant à terre que sur l’eau.

– Parades navales sur le plan d’eau.

– Parcours de canots à godille en musique, bateaux vapeur et canoës kayaks au Notic.

– Courses de canots à godille, parcours paddle et kayaks au Notic.

– Visite des grands navires amarrés le long du quai.

– Animations musicales, de danse et théâtrales sur le quai.

– Exposants artisanaux sur le quai.

– Village enfants place Charles-de-Gaulle.

– Buvette, vente de goodies…

.

Quai Gustave Toudouze

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime