Concert exceptionnel du Conservatoire de la compagnie VIDALA Quai des Rêves Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Concert exceptionnel du Conservatoire de la compagnie VIDALA Quai des Rêves Lamballe-Armor, 30 mars 2024, Lamballe-Armor. Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30 22:30:00 . Compagnie invitée tout au long de l’année pour travailler avec les élèves du Conservatoire de Lamballe Terre & Mer, VIDALA va vous faire découvrir et aimer la musique traditionnelle hispanisante d’Amérique du Sud.

Sur réservation. .

Quai des Rêves Rue des Olympiades

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Code postal 22400 Lieu Quai des Rêves Adresse Quai des Rêves Rue des Olympiades Ville Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Quai des Rêves Lamballe-Armor Latitude 48.47695 Longitude -2.50015 latitude longitude 48.47695;-2.50015

Quai des Rêves Lamballe-Armor Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/