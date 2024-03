Balade moto « Roulons en Bleu pour l’autisme Salle des fêtes Carnoët, dimanche 28 avril 2024.

Organisée par l’association Kerrys Angels en partenariat avec les motards de Carhaix et alentours. L’accueil et les inscriptions se feront sur place dès 10h ; pré-inscription possible par mail. Restauration et buvette sur place ou vous trouverez plusieurs stands dont tatouages avec tattoo Keltiek studio (Flash à partir de 80€), stand massage avec Claudine Guyomard… Le départ de la balade sera à 13h30 pour un parcours d’environ 130kms en terre et mer. Les bénéfices seront reversés aux structures accueillant les personnes autistes. Venez nombreux soutenir cette bonne cause. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

Salle des fêtes Rue de la Poste

Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne kerrys.angels@hotmail.com

