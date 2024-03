Pyrénées Adrénaline – Croq’ Vacances Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature Saint-Pé-de-Bigorre, dimanche 4 août 2024.

Pyrénées Adrénaline – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 10 août Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T19:00:00+02:00

Bienvenue dans l’épicentre de l’aventure, où l’adrénaline rencontre la beauté pittoresque des Pyrénées. Cette colonie te promet une expérience de vacances inoubliable, équilibrant l’excitation des activités extrêmes avec la sérénité des paysages pyrénéens !

Au cœur de l’action tu plongeras dans l’excitation avec deux heures de Water Jump, une expérience palpitante qui fusionne l’esprit de la glisse avec l’audace du saut acrobatique. Que tu sois un novice ou un expert, les eaux cristallines du lac de Saint-Pé-de-Bigorre offrent le terrain de jeu idéal pour repousser tes limites ! Tu glisseras sur les eaux miroitantes du lac pendant une heure de ski nautique. Que tu sois débutant ou chevronné, le ski nautique promet des moments de pur plaisir et d’adrénaline.

Après ces moments intenses, tu pourras te détendre sur la plage aménagée au bord du lac. Tu profiteras du soleil pyrénéen et contempleras les montagnes qui entourent ce coin de paradis. Un endroit parfait pour recharger tes batteries entre deux aventures. Tu plongeras dans les mystères souterrains avec une visite guidée des grottes de Bétharram. Tu exploreras des formations rocheuses étonnantes, des stalactites et stalagmites qui témoignent de millions d’années d’histoire géologique. Une expérience captivante qui te transportera dans un monde souterrain envoûtant.

L’équipe d’animation te réserve des veillées préparées avec soin. Que ce soit autour d’un feu de camp chaleureux, d’une soirée jeux de société conviviale ou des soirées musicales, chaque veillée est une célébration de l’amitié et du partage avec tes nouveaux amis de la colo. Le séjour « Pyrénées Adrénaline » à Saint-Pé-de-Bigorre te promet une expérience où l’excitation et la découverte se rencontrent dans un équilibre parfait. Prépare-toi à créer des souvenirs inoubliables au cœur de cette magnifique région pyrénéenne.

Alors rejoins-nous dans cette colonie pour une aventure qui restera gravée dans ta mémoire !

Camping Groupe Hautes-Pyrénées Sport Nature 1 Impasse La Pradette 65270 SAINT-PE-DE-BIGORRE Saint-Pé-de-Bigorre 65270 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-pyrenees-adrenaline_242.html »}]

water jump ski nautique

Croq’ Vacances