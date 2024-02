Puissances du Nord ! 38 avenue de la Viste Marseille 15e Arrondissement, samedi 27 avril 2024.

Spectacles, scène ouverte & concert, des créations partagées entre habitant·es et artistes dans le nord de Marseille.

Une journée dédiée aux cultures urbaines, au coeur des quartiers de la Viste et du Consolat-Ruisseau-Mirabeau (15e)



Depuis 2012, le Théâtre La Cité, organisateur de la Biennale, mène des créations partagées entre habitant·es et artistes dans le nord de Marseille. Cette journée, pensée comme une grande fête, a été conçue avec Bouziane Bouteldja et la compagnie Dans6T qui cheminent avec le Théâtre La Cité depuis 2016.



Elle marque l’aboutissement d’un cycle de deux ans mené avec des jeunes autour des danses urbaines et du rap, en complicité avec les partenaires culturels et socio-éducatifs des quartiers de la Viste et Consolat-Ruisseau-Mirabeau (15e).



Spectacles, scène ouverte & concert

Tous les événements sont gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles



Tous publics



Kheir inch’allah

UN SPECTACLE DE YOUSRA DAHRY

Centre social Les Musardises 11h

À 33 ans, Yousra Dahry, seule en scène, revient avec humour et tendresse sur l’éducation que son père lui a donnée et celle qu’elle s’est construite au contact des Draris, les jeunes de ce quartier où elle a grandi, à Bruxelles.



En route vers le Centre social Del Rio !

Repas partagé

Centre social Del Rio 13h

Un repas préparé par l’association du Bouillon de Noailles et les habitant·es des quartiers de la Viste et du Consolat-Ruisseau-Mirabeau.



Rideaux de frères & l’envol

un duo chorégraphique de Bouziane Bouteldja suivi d’une projection

Centre social Del Rio -14h30

Rideaux de frères, c’est l’histoire de deux frères qui n’ont que faire de la rivalité de leurs pays respectifs, le Maroc et l’Algérie. À même le sol, ces deux corps vont se rencontrer, s’affronter, dialoguer, s’aimer, enchaînant des danses virtuoses hip-hop et sensuelles aux origines du Maghreb. (Voir le descriptif complet du spectacle page 30.)

Le spectacle sera suivi d’une projection du film L’envol, réalisé par Nicolas Habas et imaginé par Gilles Rondot à partir du spectacle chorégraphique Ruptures de la compagnie Dans6T.



Goûter

Un goûter préparé par les habitant·es des quartiers de la Viste et Consolat-Ruisseau-Mirabeau.

Centre social Del Rio 15h30



Scène ouverte animée par le rappeur Fahar

Centre social Del Rio 16h

Un slam, une danse, un rap, une chanson, un texte qui dit quelque chose de vous et du monde qui vous entoure… La scène est à vous le temps d’une clameur ! Cette scène ouverte sera animée par le rappeur Fahar. Des groupes d’ateliers menés avec nos partenaires de proximité restitueront aussi leur travail à cette occasion.

Ouvert à toutes et tous, inscriptions sur place dès 13h.



Concert

un concert du rappeur Fahar

Centre social Del Rio 17h30

Fahar est rappeur, fondateur du groupe Puissance Nord et membre du collectif 13 Organisé. Ses titres résonnent avec la vie dans les quartiers marseillais depuis plus de 20 ans et se font l’écho d’enjeux sociaux très actuels.



Une journée en partenariat avec Centre social Del Rio, PJJ STEMO UEMO unités Michaud, Chutes-Lavie et Le Canet, Centre social Les Musardises, Mairie des 15e et 16e, lycée Saint-Exupéry, collège Arthur- Rimbaud, Groupe addap13, Fahar Puissance Nord, Une autre image, Médiculture, Le Bouillon de Noailles. .

