Promenade sensorielle commentée Jardins du Cap d’Arbon Estadens, samedi 1 juin 2024.

Promenade sensorielle commentée Promenade sensorielle commentée à travers le jardin au cours de laquelle vous serez invités à vous laisser porter par les couleurs, textures, parfums, goûts et chants de la nature. 1 et 2 juin Jardins du Cap d’Arbon Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Jardins du Cap d’Arbon 31160 Estadens Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie 06 88 22 78 20 http://lesjardinsducapdarbon.com Parc privé de 3 ha autour de l’ancienne demeure de la Marquise de la Chasse de Vérigny. Grande promenade à l’ombre des pins sylvestres, tilleuls, cèdres, chênes et séquoias pour certains centenaires dans un écrin de verdure propice à la biodiversité offrant de nombreux refuges aux animaux sauvages. Vous attendent: verger, potager planté de légumes anciens et de plantes tinctoriales, une roseraie ainsi qu’une pépinière esprit XIXe siècle spécialisée dans des variétés botaniques de l’ère victorienne.

Ouvert le 1er week-end de chaque mois, de 10h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-vous les mercredis et samedis après-midi. A 64 direction Tarbes, sortie 20 Montsaunès, puis Aspet. Au village d’Estadens, prendre la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbone la 3e route à gauche sur la D 5b pour le Cap d’Arbon. Parking à proximité.

