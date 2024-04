Promenade géologique autour de Conches, 19.05.2024 Conches-en-Ouche, dimanche 19 mai 2024.

Promenade géologique autour de Conches, 19.05.2024 Conches-en-Ouche Eure

A l’occasion des Journées Nationales de la géologie organisées par la Société Géologique de France, La Pierre Conchoise organise le dimanche 19 mai une balade géologique autour de Conches pour découvrir nos paysages, notre sous-sol et les évènements qui ont façonné notre région.

Ce circuit de 20kms se fera en covoiturage, avec une dizaine d’arrêts, et de petites marches à pied.

Prévoir 5h00 de randonnée, repas tiré du sac le midi.

Départ à 10h30 de la mairie de Conches.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:30:00

fin : 2024-05-19

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie

