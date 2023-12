Spectacle historique son et lumière Le Chemin des Mémoires Promenade de la Breche Bazas, 9 août 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-11

Août 1914 : la France appelle ses enfants pour défendre la Mère Patrie. Pour Jean, enfant du Pays, meunier du moulin de la Glory, c’est presque l’heure du départ. Au soir des adieux avec sa mère, cette femme de la terre, raconteuse d’histoires, l’instant est aux souvenirs. L’histoire de Bazas se réveille l’instant d’une nuit dans ce spectacle porté par des bazadais passionnées qu’ils soient figurants, techniciens, décorateurs ou costumiers.

600 personnages, chevaux et attelages composent cette grande fresque historique et romanesque.

1h30 d’un voyage inoubliable, fait de rebondissements et de poésie de la conquête romaine à 1942 !.



Promenade de la Breche

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais