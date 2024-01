Promenade dans un jardin fleuri Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine Sainte-Pexine, samedi 1 juin 2024.

Promenade dans un jardin fleuri Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine 4 €. gratuit pour les moins de 15 ans, les personnes handicapées ou au chômage, sur justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Visite du jardin et échanges sur les rosiers et les vivaces, avec un accent sur le choix des végétaux et sur l’adaptation du jardin à la sécheresse et la chaleur.

Jardin de Montjoie 85320 Sainte Pexine Vendée Pays de la Loire 0623779066 https://montjoie.wixsite.com/jardindemontjoie https://www.facebook.com/jardindemontjoie Jardin privé autour d'une ferme ancienne où les propriétaires sont heureux d'accueillir et d'échanger. Promenade ombragée, potager, village miniature pour enfants, et surtout beaucoup de rosiers et de vivaces.

©PaulineGillardChevallier