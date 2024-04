Promenade contée Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve, mardi 29 octobre 2024.

Promenade contée Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve Gironde

Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de la Sauve-Majeure et plongez-vous dans des albums colorés et féeriques. Petits et grands lovés dans un coussin en prendront plein la vue avec une découverte de l’abbaye par la littérature jeunesse. Le tout sera accompagné d’un memory géant chouettes souvenirs en perspectives… Cette visite contée familiale ravira les petits comme les grands. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 11:00:00

fin : 2024-10-29

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

