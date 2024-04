Prokhor Burlak Quartet salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, dimanche 12 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T17:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T17:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

Prokhor BURLAK

Prokhor Burlak, saxophoniste, est né à Vladivostok en 1989 où il débute la musique. A 21 ans, il s’installe à Saint Petersbourg pour suivre des cours à la célèbre institution Gennady Golstein. S’intéressant très vite au jazz, il pratique toute la famille des saxophones, toutefois on le retrouve souvent au saxophone baryton dans les meilleurs orchestres de jazz de Moscou et de Saint Petersbourg.

À 26 ans, auprès du musicologue et spécialiste de jazz Valery PISSIGIN, il se découvre une passion pour le saxophone soprano et la musique de Sidney Bechet. Dès lors, il voyage à Paris où il rencontre son mentor Olivier Franc, lequel lui donne de nombreux conseils. Il commence à se faire connaître et est régulièrement invité dans les plus grand festivals New-Orleans / Swing.

Après la pandémie mondiale, il décide de revenir et s’installer en France. Il s’exprime davantage aujourd’hui au saxophone tenor et occasionnellement à l’alto, dans l’esprit des grands maîtres qu’il affectionne (Lester Young, Coleman Hawkins, Chu Berry, Ben Webster, Benny Carter, etc.) et dont il a parfaitement assimilé le langage.

Il est aujourd’hui l’un des meilleurs saxophonistes dans le style Swing des années 1930 et probablement l’un des plus doués et prometteurs de sa génération.

Benoît de FLAMESNIL

Inspiré par les grands trombones des années 1930-40-50, Benoît de Flamesnil évolue essentiellement en free lance, dans des formations de jazz New Orleans et Swing, de la petite formation au big band. On le retrouve régulièrement aux côtés de solistes renommés : clarinettistes, saxophonistes ou trompettistes. Il est aussi dans l’orchestre du saxophoniste soprano Olivier Franc, avec qui il parcourt l’Europe depuis plus de 20 ans.

Son sens de la mélodie, du swing, son discours sobre mais pertinent et une sonorité veloutée constituent sa marque de fabrique et ne sont pas sans rappeler l’esprit du merveilleux Vic Dickenson.

Pablo LÓPEZ

Pablo López, né en 1986, a commencé à jouer du piano dès son plus jeune âge et a découvert la guitare peu après. En 2003, il a déménagé à Barcelone pour poursuivre ses études musicales avant de commencer sa carrière de guitariste de jazz à Melbourne, en Australie. Une fois de retour à Barcelone, une blessure à la main a amené Pablo à mettre de côté la guitare et à concentrer son attention sur le son du piano. Inspiré par le grand Art Tatum et d’autres musiciens tels que Lester Young, Charlie Christian et Teddy Wilson parmi beaucoup d’autres, Pablo essaie délicatement de ramener l’esprit des anciens grands du jazz dans le monde moderne. Peu importe l’occasion, il s’efforce de garder sa musique aussi authentique et créative que possible. Pablo a une carrière florissante à Barcelone et à Paris. Il est également régulièrement invité en Suède, au Danemark, en Autriche et s’est également produit en Russie et en Colombie (son pays d’origine).

Pablo BURCHARD

Après une formation classique au violoncelle et à la contrebasse à Montpellier puis à Toulouse, Pablo s’est très vite consacré au jazz et évoluant dans d’abord dans le jazz manouche. Après plusieurs tournées y compris en Amérique du Sud, il s’installe à Tours et fréquente la scène parisienne où il fait de fructueuses rencontres, qui lui donnent l’occasion de jouer avec le guitariste Stochelo Rosenberg, avec Jean-Baptiste Franc et Olivier Franc. Il affectionne le son des bassistes de légende tels que Pops Foster, Jimmie Blanton et Slam Stewart.

salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

jazz swing

Prokhor Burlak