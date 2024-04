Projection « Wattstax » film documentaire de Mel Stuart Médiathèque Guingamp, samedi 20 avril 2024.

Le 20 août 1972, au Los Angeles Memorial Coliseum, les plus grands artistes du label Stax Records participent au concert évènement commémorant les révoltes du quartier de Watts sept ans plus tôt. À la fin de l’année, sur un canevas proposé par Al Bell, un des propriétaires de Stax, Mel Stuart (1928-2012) réalise un film alternant moments musicaux et témoignages d’habitants de Watts ou de personnalités comme le comique Richard Pryor ou le cinéaste Melvin Van Peebles. Ce film a été nommé pour les Golden Globes Awards 1973 dans la catégorie “documentaire”.

Film de 1973 VO sous- titrée en français Durée 1h39

Projection suivie d’un échange avec Guy Darol et Jean-Mathias Petri

Dans le cadre du Festival PasSages Adultes et adolescents Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

