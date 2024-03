Projection du documentaire Iroise Sauvage Rue du Cosquer Porspoder, samedi 13 avril 2024.

Projection du documentaire Iroise Sauvage Rue du Cosquer Porspoder Finistère

Documentaire de Franck Gicquiaud pour connaître et sensibiliser à la protection de la biodiversité en Iroise. Dauphins, phoques gris, oiseaux de mer et limicoles mais aussi renard, blaireau, chevreuil et bien d’autres constituent les acteurs principaux de cette production représentative d’une biodiversité riche autour de nous en Pays d’Iroise. Durée 52 minutes en présence du réalisateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

Rue du Cosquer Centre socio-culturel Le Phare

Porspoder 29840 Finistère Bretagne assocapwest@gmail.com

