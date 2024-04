Projection des films « Dunes » et « Cela ne peut pas être dit alors le rocher » de l’artiste Virginie Yassef Le Cyclop de Jean Tinguely Milly-la-Forêt, samedi 18 mai 2024.

Projection des films « Dunes » et « Cela ne peut pas être dit alors le rocher » de l’artiste Virginie Yassef Artiste invitée pour la saison 2023, Virginie Yassef a imaginé une installation pour l’exposition « Murmures en fractales » sous la forme d’une grande banderole qui nous interpelle, et d’un rocher à « é… Samedi 18 mai, 20h30 Le Cyclop de Jean Tinguely

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Artiste invitée pour la saison 2023, Virginie Yassef a imaginé une installation pour l’exposition « Murmures en fractales » sous la forme d’une grande banderole qui nous interpelle, et d’un rocher à « écailles de tortue » dont les yeux fuient vers le ciel. Le 10 juin 2023, Le Cyclop a accueilli une performance composée par l’artiste autour de l’exposition.

Pour la Nuit européennes des musées 2024, l’Association Le Cyclop vous invite à la projection du film de Virginie Yassef, réalisé durant la performance, ainsi que de son long-métrage « Dunes » tourné sur les dunes de Dunkerque.

Accès libre et gratuit.

Plus de renseignement par mail : association@lecyclop.com

ou par téléphone : 01 64 98 95 18

Le Cyclop de Jean Tinguely Le Bois des Pauvres – 66 rue Pasteur 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne http://www.lecyclop.com Le Cyclop est une œuvre d'art monumentale, en acier, haute de 22,50 mètres. Par sa démesure, il révèle l'utopie d'un chantier hors du commun, d'un rêve devenu réalité. Depuis 2012, des artistes en résidence conçoivent des œuvres axées sur la création en commun, la musique, les arts visuels et la relation à la nature. Parking à 5 min de marche du Cyclop.

2023_Cela ne peut pas être dit alors le rocher_Exposition de Virginie Yassef au Cyclop ©Association Le Cyclop, photo : Salim Santa Lucia