Projection de film avec casque de Réalité Virtuelle Bibliothèque Oscar Wilde Paris, mercredi 17 avril 2024.

Du mercredi 17 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. gratuit

Dans le cadre du festival Numok, la bibliothèque Oscar Wilde vous invite à venir regarder des courts métrages avec un dispositif de réalité virtuelle.

Venez découvrir pendant des courts-métrages via des casques VR mis à votre disposition. Proposés par Diversion Cinéma, ces trois films vous feront vivre une expérience immersive à 360° sur le thème de l’intelligence artificielle.

– I, Philipp (14 min) de Pierre Zandrowicz, 2016 :

Vingt-trois ans après la mort de Philip K. Dick, en 2005, David Hanson, un jeune ingénieur en robotique, dévoile son premier androïde à forme humaine, Phil. I, Philip vous immerge dans les souvenirs de ce qui pourrait être la dernière histoire d’amour de l’écrivain. Mais ces souvenirs ne sont-ils pas le fruit de l’imagination d’un androïde qui a peu à peu appris à être humain ?

– I saw the future (6 min) de François Vautier, 2017 :

En 1964, Arthur C. Clarke, co-scénariste de Kubrick sur 2001, nous dévoile sa vision du futur. En revisitant le signal transmis par ces premières images cathodiques, ce film expérimental en réalité virtuelle nous plonge littéralement à l’intérieur de la matrice sonore et visuelle qui constitue le cœur de cette archive. I Saw the Future propose au spectateur de s’immerger dans un espace tridimensionnel faisant écho aux prédictions futuristes d’un savant visionnaire et humaniste.

– Recording Entropia (7min 36sec) de François Vautier, 2020 :

Au cœur du néant, à l’horizon d’un espace infini et d’un temps insondable, erre une imposante géométrie. Un tétraèdre immense qui bientôt va se disloquer pour s’éparpiller et délivrer par son changement de forme un mystérieux message.

Pour tout public à partir de 12 ans.

Les casques seront mis à votre disposition dans l’espace de la discothèque.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020

Contact : +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

Pexels