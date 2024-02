Prohibido Biarritz Jazz Club Pepper Swing Prohibido Biarritz, samedi 27 avril 2024.

Pepper Swing, jazz manouche en avant toute ! Quartet ou Quintet ce sera la surprise. Des standard du genre et des compositions originales pour un groupe hyper dynamique autour de la chanteuse Laure Soubrié et … un violon !

Entrée 10€ sur réservation via www.prohibido-biarritz.fr

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! Un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Prohibido 48 Rue Luis Mariano

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

